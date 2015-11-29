بالصور.. مرشح حزب النور بكفر الشيخ يتعهد بتقديم كشف حساب كل 3 أشهر

شهد حى سخا التابع لمدينة كفر الشيخ، مؤتمراً انتخابياً كبيراً للسيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور مرشح الدائرة الأولى، مساء اليوم السبت، بحضور عدد كبير من أهالى كفر الشيخ وأعضاء حزب النور، أعقبتها مسيرة حاشدة طافت شوارع حى سخا وسط تأييد كبير من أهالى الدائرة.

وأكد السيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور، أنه حال فوزه بالانتخابات البرلمانية سيفتح ثلاث مقرات فرعية ومقر رئيسى بالدائرة وذلك للتواصل مع المواطنين، وكذلك إنشاء مؤسسة حراء للتنمية التى تعنى بتأهيل الشباب لسوق العمل والمشاركة الفعالة فى الحياة السياسية.

وقال خليفة، إن المواطن دائمًا ما يسمع من المرشحين وعود كبيرة ولكن حال فوزه يفتقد أغلبهم على أرض الواقع، موضحًا أن الهدف من المقرات التى تعهد بفتحها هو محو تلك الصورة السلبية لدى المواطنين وكذلك لتلقى طلبات وشكاوى المواطنين والسعى إلى إنجازها وفق البرنامج المعلن له.

وتابع خليفة، أن تكلفة تلك المقرات ستبلغ ما يقارب الخمسة عشر ألفًا سيتم إنفاقها من المكافأة المستحقة له من مجلس النواب، مشيرًا إلى وجود ثلاث مقرات تعمل بنظام النصف يومى لمدة 6 أيام بالأسبوع، من العصر وحتى الساعة التاسعة مساءً، على أن يكون العمل بالمقر الرئيسى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

وأوضح خليفة معاناة الشباب فى إدارة المشاريع الصغيرة، متعهدًا بإنشاء مؤسسة حراء للتنمية، والتى تعنى فى المقام الأول بتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذلك تأهيل الشباب للمشاركة بدور فعال فى الحياة السياسية وخاصة المجالس المحلية بعد أن حدد لهم الدستور نسبة 25 % من تلك المجالس، كما تعهد بعمل كشف حساب للمواطنين كل ثلاثة شهور لبيان الخطوات التى تم اتخاذها فى البرنامج الانتخابى وبيان ما يستجد للمواطنين من طلبات.



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