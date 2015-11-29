"الشبان المسلمين" بقنا تحتفل بأعضاء مجلس النواب الجدد

نظمت جمعية الشبان المسلمين بقنا، مساء السبت احتفالية لأعضاء مجلس النواب الجدد بمقر الجمعية بقنا بحضور، حسين السيد يوسف وكيل وزارة التضامن بقنا، والدكتور هشام هلال رئيس مجلس إدارة الجمعية، و عدد من القيادات الشعبية وقيادات الجمعية بقنا.

حضر الأحتفالية عدد من نواب قنا اللواء محمد سعيد الدويك و عبدالسلام الشيخ ومحمود عبدالسلام الضبع " نواب دائرة قنا" و العمدة صبرى داوود " نائب دائرة نقاده" وماجد طوبيا " نائب قائمة فى حب مصر".

بدأت الاحتفالية بكلمات لأعضاء مجلس النواب الممثلين لدوائر قنا المختلفة، تحدثوا خلالها عن ملامح المشروعات التى يسعون لتقديمها لأبناء قنا، إضافة لتكوينهم تحالف لنواب قنا بمجلس النواب، ليتمكنوا من خلاله خدمة محافظة قنا، وتعويضها عن سنوات الحرمان والتهميش التى عانت منها، وفى نهاية كلماتهم، قدم النواب الحاضرين الشكر لأبناء قنا على اختيارهم ممثلين عنهم تحت قبة البرلمان.

وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور هشام هلال رئيس مجلس إدارة الجمعية دروع الجمعية للنواب الحاضرين، تقديراً لحضورهم وتهنئةً بفوزهم بثقة أبناء قنا.