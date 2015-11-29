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أصحاب شقق الإسكان الاجتماعى بمنوف يضربون عن الطعام للمطالبة بتلسم الوحدات

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أصحاب شقق الإسكان الاجتماعى بمنوف يضربون عن الطعام للمطالبة بتلسم الوحدات أصحاب شقق الإسكان الاجتماعى بمنوف يضربون عن الطعام للمطالبة بتلسم الوحدات
قام ما يقرب من 60 فرد من أصحاب الشقق الإسكان الاجتماعى بالإضراب عن الطعام والشراب وتكميم أفواهم بمستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية وذلك احتجاجا على تجاهل المسئولين لهم و للمطالبة باستلام شقق سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان التابع لمحدودى الدخل سابقا ومشروع الإسكان الاجتماعى حاليا .

وقال أحمد السندبيسى إن 360 أسرة تقدموا للحصول على شقق ودفعوا مقدم لمجلس مدينة منوف قيمته 5 آلاف جنيه فى سنة 2009، وأجلت القرعة لـ 267 متقدما من دافعى المقدمات وفى النهاية تم تسليم حوالى 300 شقة بمنطقة أرض السوق - المتعاقدين عليها وقت بنائها - الى بنك الاسكان والتعمير .
>وأكد أنهم فى إضراب عن الطعام والشراب حتى يتم الاستجابة لمطلبهم وتسليم الشقق الخاصة بهم
>جدير بالذكر أنهم قاموا بتحرير محضر رقم 273 إدارى منوف لسنة 2015 اتهموا فيه الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والعميد حاتم السبع رئيس مجلس مدينة منوف بالتباطؤ فى تسليمهم شقق مشروع الإسكان الاجتماعى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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