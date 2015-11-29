بالصور.. مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يجتمع بالضباط والأفراد بالغربية

عقد اللواء محمد الشرقاوي – مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية اجتماعا بالضباط والأفراد والخفراء والعاملين المدنية بمديرية أمن الغربية بإدارة شرطة النجدة بحضور اللواء حسام الدين خليفة – نائب مدير الأمن واللواء خالد عطيه – مساعد مدير الإدارة العامه للمباحث الجنائية بوسط الدلتا واللواء مشير عزيز حكمدار أمن المحلة ومساعدي مدير الأمن.

وشدد مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا خلال الاجتماع على عدم الانصياع وراء أى دعوات مغرضة أو إشاعات كاذبة لا هدف لها إلا شق وحدة الصف ووقوف جميع أعضاء هيئة الشرطة صفاً واحداً لإجهاضها مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الرعاية المادية والاجتماعية والصحية لكافة أعضاء هيئة الشرطة دون تفرقة أو تحيز الدور الحيوي والفعال لقطاع الأفراد فى تحقيق منظومة الأمن المتكاملة .

وقام اللواء محمد الشرقاوي بتوعية الضباط والأفراد بالمراحل الراهنة التى تمر بها البلاد وطالبهم ببذل مزيد من الجهد خلال تأمين مرحلة الإعاده للإنتخابات البرلمانية التي تجري بالمحافظة يومي الثلاث والأربعاء كما قام بتوعيه الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم .



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