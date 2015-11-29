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اللهجة التونسية وأبو تريكة.. الأبرز فى كلمة باسم يوسف بختام مهرجان قرطاج

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اللهجة التونسية وأبو تريكة.. الأبرز فى كلمة باسم يوسف بختام مهرجان قرطاج اللهجة التونسية وأبو تريكة.. الأبرز فى كلمة باسم يوسف بختام مهرجان قرطاج
جاءت كلمة الإعلامى الساخر باسم يوسف، فى حفل ختام مهرجان "أيام قرطاج" السينيمائى فى تونس، مساء أمس السبت، لتحصد التصفيق المتكرر من الحضور، خاصة مع تحدثه بكلماتٍ باللغة الفرنسية فى بداية الكلمة، ثم النطق ببعض الجمل باللغة التونسية.

ولم تخل كلمة باسم يوسف من خفة الظل، إذ ذكر اسم اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى والمنتخب المصرى، على خلفية هدفه الشهير فى مرمى النادى الصفاقصى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2006، إلا انه ذكر فريق النجم الساحلى الذى هزم الاهلى فى نهائى 2007 من نفس البطولة ليأتى التوازن فى كلمته.

يشار إلى أن حفل ختام مهرجان أيام قرطاج السينيمائى هو الحفل الثانى فى أيامٍ قليلة الذى يقدمه باسم يوسف، بعد تقديمه لحفل جوائز "إيمى" العالمية"، والذى منع باسم يوسف من تقديم حفل افتتاح مهرجان قرطاج، الأمر الذى دفع إدارة المهرجان للإكتفاء به مقدماً لحفل الختام فقط.


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