وزير الرى : نقل المياه إلى سيناء عن طريق سحارة "سرابيوم"

أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن مشروع سحارة قناة السويس الجديدة هو امتداد للسحارة القديمة بتكلفة 175 مليون جنيه، وذلك لتوفير المياه لإستصلاح 70 الف فدان في سيناء " كمرحلة أولى "، مشيراً الى أنه سيتم الاستفادة منها في زيادة المساحات المستصلحة في سيناء إلى 100 ألف فدان "كمرحلة ثانية" من إجمالى مساحات المشروع البالغة 420 ألف فدان.

وأضاف مغازى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم وضع خطط مشتركة مع الزراعة لإقامة مناطق للتصنيع الزراعى شرق قناة السويس تستفيد من المشروع، وتحقق التكامل مع المشروعات الأخرى المتعلقة باللوجستيات، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع مآخذ الرى الواقعة على ترعة السلام نهاية العام الحالى.

وأشار مغازى، إلى أنه تم الاتفاق علي البرامج الزمنية الخاصة باستصلاح وزراعة الأراضى الجديدة المقررة على السحاره بشرق القناة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة تتضمن توقيتات لكل مرحلة من مراحل المساحات التي سيتم إستصلاحها بمعرفة وزارة الزراعة، والمياه اللازمة لهذه المساحات، مؤكداً أن التنسيق بين الوزارتين يحقق كفاءة إستخدام الموارد المائية والأرضية بسيناء وزيادة العائد من وحدة المياه، وأن تكون الاولوية لإستكمال المشروع.

كما أكد وزير الرى أنه تم الانتهاء من توفير نظام منتظم للري في الزمام الزراعي لـ "قرية الأمل" يتلائم مع تشغيل الصوب الزراعية ، كأحد نماذج قري التوطين في مشروع المليون فدان، ويحقق منها أعلى انتاجية ونقل للخبرات العلمية الي مخطط الاستصلاح في الاراضي الجديدة، حيث تقوم حاليا الشركات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف بإنشاء خزانات أرضية لتوفير المياه لشبكات الرى المحوري لمساحة 70 ألف فدان على مدار العام كمرحلة أولى.

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