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عضو بالبحوث الإسلامية: "النهى عن المنكر" اختصاص ولى الأمر وليس الجماعات

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عضو بالبحوث الإسلامية: "النهى عن المنكر" اختصاص ولى الأمر وليس الجماعات عضو بالبحوث الإسلامية: "النهى عن المنكر" اختصاص ولى الأمر وليس الجماعات
قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الاسلامية، إن بعض الجماعات تلجأ إلى النشاط الدعوى بعد تأكد فشلها فى الناحية السياسية، موضحا أنه لا يجوز أن يحكموا على تصرفات المسلمين، أو أن يطبقوا تعاليم الدين بالإجبار.

وأضاف الجندى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حملات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من اختصاص ولى الأمر وليس الجمعيات الأهلية، موضحا أن الدعوة السلفية رأت بعدما خسرت الانتخابات ولم يعد لها سوى نواب قليلين ، أن تبدأ نشاطها الدينى ولكن بطريقة خاطئة.


>- بعد الفشل فى الانتخابات.. الدعوة السلفية تطالب قواعدها بطرق الأبواب لـ"النهى عن المنكر".. وتخوفات من عودة ممارسات الجماعة الإسلامية بالتسعينيات.. أسامة القوصى: غير دستورى.. الشحات الجندى: إفلاس سياسى

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