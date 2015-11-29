مصدر بـ"الصحة": الوزارة لم تقم بإجراءات زيادة بدل العدوى للأطباء

أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة لم تقم حتى الآن باتخاذ أى إجراءات لزيادة بدل العدوى للأطباء بواقع 250 جنيها وللتمريض بـ 120 جنيها، مشيراً إلى أن الوزارة لم تقم بحصر الأعداد المستفيدة من القرار الشفهى للوزير حتى الان.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن القرار غير قابل للتطبيق لانه يكلف الحكومة مليارات الجنيهات، بالإضافة إلى أن هذه الموارد غير متوفرة فى خزينة وزارتى الصحة أو المالية، فضلاً عن أن الوزير لم يخاطب وزير المالية أو رئيس الوزراء ما يجعل الأمر مجرد وعد وليس قابلا للتنفيذ.

وكشف المصدر، أن التقييمات التى أجرتها وزارة الصحة والسكان على أداء الأطباء فى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة بعد تطبيق الكادر وزيادة مستحقات الأطباء مالياً لم تتغير عن ذى قبل وهو ما يؤكد أن الأزمة تكمن فى الإدارة وليس زيادة الحوافز المالية، موضحاً أن أوضاع المستشفيات تسير بشكل سئ.

وأشار إلى أن الموارد المالية المخصصة للخطط الاستثمارية للوزارة ستتأثر وتتعثر بسبب دخول الوزير فى مشروعات جديدة لم تكن مدرجة فى خطة الوزارة.

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