محمد ولد عبد العزيز: لا وجود لموريتانيين ضمن صفوف داعش

>قال الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز إنه لا وجود لموريتانيين يقاتلون فى صفوف تنظيم الدولة داعش.

واوضح فى مؤتمر صحفى عقده مساء السبت فى مدينة نواذيبو 470 كيلومترا غرب نواكشوط "لا علم لسلطاتنا الأمنية بوجود أى مواطن يحمل الجنسية الموريتانية ينتمى لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش".

وأكد أن الأنباء التى ترددت عن وجود شبكات تقوم بتجنيد مقاتلين لداعش فى موريتانيا لا أساس لها من الصحة ولا تستند لأى دليل.

ووضع ولد عبد العزيز هذه "الشائعات فى خانة محاولة تشويه صورة موريتانيا" فى الداخل والخارج من خلال بث ما سماها شائعات تخدم "أهدافا شخصية".

وكان الحاكم العسكرى الأسبق العقيد أعل ولد محمد فال الذى ينافس الرئيس ولد عبد العزيز على رئاسة البلاد قد صرح لصحف فرنسية مؤخرا أن شبكات تعمل فى موريتانيا على تجنيد مقاتلين لداعش وأن الحكومة تغض الطرف عن هذه الأنشطة".

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