مجهولون يضرمون النيران بسيارة مرشح برلمانى عن دائرة الواسطى

حرر مرشح برلمانى عن دائرة مركز الواسطى فى محافظة بنى سويف، بلاغاً بقسم شرطة الواسطى، أمس السبت، يتهم فيه مجهولين بإضرام النيران فى سياراته.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف قد تلقى اخطاراً من مركز شرطة الواسطى، يفيد بقيام حسن عبد المتعال مرشح بالانتخابات البرلمانية عن الدائرة الثانية بمركز الواسطى، بتحرير محضر يتهم فيه مجهولين باضرام النيران فى سياراتة الملاكى رقم" 888840"ملاكى القاهرة.

ودلت تحريات المباحث برئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية ، ان المرشح البرلمانى ترك سياراته عقب تعطلها بجوار محطة الصرف الصحى بشارع الابراهيمية بمدينة الواسطى، وأنه فوجىء بإبلاغ الأهالى للمرشح باشتعال النيران داخل سياراته، بعد كسر مجهولين لزجاج السيارة وسكب بنزين داخلها، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 26276 لسنة 2015، جنح مركز الواسطى، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

ومن جانبه، أكد المرشح البرلمانى لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى تهديدات على تليفونه المحمول من أرقام لا يعرفها.

ويذكر أنه سيتم إعادة الانتخابات فى محافظة بنى سويف بدائرتى بنى سويف والواسطى يومى السادس والسابع من ديسمبر القادم، بعدما صدر حكم القضاء الادارى ببطلان الانتخابات التى أجريت بهاتين الدائرتين.



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