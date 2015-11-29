أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس "مستثمرى العاشر": انتهاء أزمة الطاقة تماما بحلول العام الجديد

Google+ Print
رئيس "مستثمرى العاشر": انتهاء أزمة الطاقة تماما بحلول العام الجديد رئيس "مستثمرى العاشر": انتهاء أزمة الطاقة تماما بحلول العام الجديد
أكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن نسبة العجز الحالية بالطاقة داخل المصانع تصل إلى 20%، متوقعاً انتهاء الأزمة بحلول العام المقبل 2016، وذلك فى ظل تعاقدات الأخيرة لاستيراد الغاز، ومحطات الكهرباء التى تعكف الدولة على إنشائها حالياً.

وأشار هلال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن فى حاجة لزيادة معدلاتها الإنتاحية وذلك لرفع معدل النمو الإقتصادى، وكذلك لمواجهة الزيادة السنوية فى السكان والبطالة التى وصلت إلى 12.8% خلال الربع الأول من 2015، وكذلك لوقف التزايد المستمر فى نسبة التضخم والذى بلغ 8.07% خلال شهر يونيو الماضى.

وأوضح هلال أن أزمة الطاقة تحتاج لقرارات حاسمة من الحكومة بأن تكون أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة نحو القطاع الصناعى، وذلك من خلال تدبير كافة احتياجاته من الطاقة، وكذلك تخفيض تسعيرة الطاقة الموردة للمصانع، والتى يتجاوز قيمتها 3 أضعاف الدول العربية المجاورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا