رئيس "مستثمرى العاشر": انتهاء أزمة الطاقة تماما بحلول العام الجديد

أكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن نسبة العجز الحالية بالطاقة داخل المصانع تصل إلى 20%، متوقعاً انتهاء الأزمة بحلول العام المقبل 2016، وذلك فى ظل تعاقدات الحكومة الأخيرة لاستيراد الغاز، ومحطات الكهرباء التى تعكف الدولة على إنشائها حالياً.

وأشار هلال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن مصر فى حاجة لزيادة معدلاتها الإنتاحية وذلك لرفع معدل النمو الإقتصادى، وكذلك لمواجهة الزيادة السنوية فى السكان والبطالة التى وصلت إلى 12.8% خلال الربع الأول من 2015، وكذلك لوقف التزايد المستمر فى نسبة التضخم والذى بلغ 8.07% خلال شهر يونيو الماضى.

وأوضح هلال أن أزمة الطاقة تحتاج لقرارات حاسمة من الحكومة بأن تكون أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة نحو القطاع الصناعى، وذلك من خلال تدبير كافة احتياجاته من الطاقة، وكذلك تخفيض تسعيرة الطاقة الموردة للمصانع، والتى يتجاوز قيمتها 3 أضعاف الدول العربية المجاورة.