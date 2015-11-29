رئيس "الصرف الصحى" بالإسكندرية: ندرس نشاء شبكة صرف أمطار منفصلة

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه يتم دراسة إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار منفصلة عن شبكة الصرف الصحى بالمحافظة.

وأضاف نافع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة تتم بالتنسيق بين الصرف الصحى و جامعة الاسكندرية والمحافظة تحت إشراف القوات المسلحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحى، أن الشركة انتهت من فتح المصبات المغلقة على كورنيش الإسكندرية و عددها ١١مصبا، كما بدأت العمل فى البؤر الساخنة لتجمع مياه الأمطار مثل أسف كوبرى المندرة و أمام كارفور بمدخل الإسكندرية، وكذلك نفق محمد نجيب و رفع كفاءة الشبكة بمنطقة عزبة فتى بسموحة شرق الاسكندرية وعزبة المطار.