أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس "الصرف الصحى" بالإسكندرية: ندرس نشاء شبكة صرف أمطار منفصلة

Google+ Print
رئيس "الصرف الصحى" بالإسكندرية: ندرس نشاء شبكة صرف أمطار منفصلة رئيس "الصرف الصحى" بالإسكندرية: ندرس نشاء شبكة صرف أمطار منفصلة
قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه يتم دراسة إنشاء لصرف مياه الأمطار منفصلة عن شبكة الصرف الصحى بالمحافظة.

وأضاف نافع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة تتم بالتنسيق بين الصرف الصحى و جامعة الاسكندرية والمحافظة تحت إشراف القوات المسلحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحى، أن الشركة انتهت من فتح المصبات المغلقة على كورنيش الإسكندرية و عددها ١١مصبا، كما بدأت العمل فى البؤر الساخنة لتجمع مياه الأمطار مثل أسف كوبرى المندرة و أمام كارفور بمدخل الإسكندرية، وكذلك نفق محمد نجيب و رفع كفاءة الشبكة بمنطقة عزبة فتى بسموحة شرق الاسكندرية وعزبة المطار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل