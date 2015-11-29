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محافظ سوهاج يفتتح الملتقى الاستثمارى والسياحى غدا

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محافظ سوهاج يفتتح الملتقى الاستثمارى والسياحى غدا محافظ سوهاج يفتتح الملتقى الاستثمارى والسياحى غدا
يفتتح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، غدا الاثنين، فعاليات الملتقى الاستثمارى والسياحى وتنظيم عرس جماعى لأبناء محافظة سوهاج بمشاركة هيئتى التنمية الصناعية والتنشيط السياحى ولجنة التعاون الدولى والتنمية بالمحافظة وجمعية أهل سوهاج واتحاد المستثمرات العرب.

وقال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فى بيان للمحافظة، إنه بدأ وضع أثار سوهاج على الخريطة العالمية السياحية ،حيث زار معبد أبيدوس مؤخرا 24 سائحا أمريكيا، إلى جانب الاستثمار فى إقامة 4 فنادق عائمة، والاهتمام بالصناعات اليدوية، موضحا أنه تم رصد استثمارات جديدة بقيمة 25 مليون جنيه لإقامة مشروع كورنيش أخميم ومركزسياحى بخلاف إعادة تطوير معبد ابيدوس بالبلينا.

ويشارك فى الملتقى أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج، ليكونوا يدا بيد مع كافة أطياف المجتمع المدنى والقطاع الخاص وسيدات ورجال الاعمال من لبنان – الامارات- - البرازيل ومصر، وذلك للتكاتف من أجل تنشيط السياحة فى سوهاج والعمل على دعم التنمية الصناعية بالمحافظة.

وصرحت الدكتورة هدى يسى، رئيس لجنة التعاون الدولى والتنمية فى محافظة سوهاج ورئيس اتحاد المستثمرات العرب، بأن إقامة الملتقى يأتى لدعم وتنشيط السياحة فى المحافظة والعمل على جذب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية للمحافظة فى مختلف القطاعات السياحية والصناعية .

وأضافت أن لجنة التعاون الدولى والتنمية فى المحافظة ستتبنى فكرة " صنع فى سوهاج " خاصة فى مدينة "طهطا " التى تمتاز بوجود صناعات خشبية متطورة على مستوى عالى من الجودة والتقنية الحرفية أسوة بما يتوافر فى مدينة دمياط ، والتوجه لإقامة مجمع للصناعات الخشبية فى "طهطا" لتوفير فرص عمل للشباب والحد من معدلات البطالة .

من جانبه قال عثمان البدرى رئيس جمعية "أهل سوهاج"، إنه فى إطار اهتمام محافظ سوهاج بالمسؤلية الاجتماعية تشارك الجمعية بالتعاون مع لجنة التعاون الدولى والتنمية بالمحافظة، فى الاحتفال بعيد ميلاد الاطفال الأيتام والعمل على دعمهم من خلال العرس الجماعى غدا الاثنين.

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مصر 365

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