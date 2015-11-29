اليوم.. نظر محاكمة بديع وآخرين فى "أحداث الإسماعيلية"

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد عابدين، اليوم الأحد، جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و104 آخرين متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية".

وتعود القضية إلى 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام عناصر الإخوان، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، المتهمين، فى سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.