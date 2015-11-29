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المرور يضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة "رادار" للسيارات بالطرق السريعة

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المرور يضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة "رادار" للسيارات بالطرق السريعة المرور يضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة "رادار" للسيارات بالطرق السريعة
تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، من ضبط 4201 مخالفة مرورية، خلال أمس السبت، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة.

تأتى تلك المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طريق الكريمات وطريق المحور وإسكندرية الصحراوى و السويس والإسماعيلية الصحراوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات.
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