القضاء الإدارى بالزقازيق ينظر اليوم الطعون على الجولة الأولى من الانتخابات

تعقد محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، اليوم الأحد، جلستها لنظر الطعون المقدمة فى الانتخابات البرلمانية، حيث انعقدت المحكمة مساء أمس، برئاسة المستشار " مختار جبر" وعضوية المستشارين " أحمد الفقى " و"رضا سعفان" وأمانة سر "حسين حامد" و"سعيد العبودى"، لنظر 24 طعنا على نتائج الجولة الاولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان التى أقيمت بـ13 دائرة بالمحافظة.

وتقدم الطاعنين بدعاوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة، بإعادة فرز الاصوات فى عدد من اللجان، ودعاوى اخرى للمطالبة ببطلان الانتخابات بسبب مخالفات قانونية وخروقات .

>ووصلت أحراز الطعون الخاصة بمرشحين انتخابات محافظة الشرقية من اللجنة العليا للانتخابات إلى محكمة القضاء الإدارى أمس، وقررت هئية المحكمة تأجيل نظر الطعون لجلسة الأحد، لفحص الأحراز التى وصلت فى سيارة لورى تحمل 6 أجوال، هما بطاقات التصويت الخاصة بالطاعنين.

و أسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز 3 مرشحين، فيما تجرى الإعادة فى جميع الدوائر على 27 مقعد.

>