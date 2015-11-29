آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا ضد اتفاق بشأن الغاز

تظاهر آلاف الاسرائيليين مجددا فى تل أبيب السبت للاحتجاج على اتفاق فى مجال الغاز يعتبرون انه سيتيح لمجموعة نوبل انيرجى الأميركية وشريكتها الإسرائيلية "ديليك" احتكار موارد الغاز الإسرائيلية.

وجرت تظاهرات أخرى فى مدن اسرائيلية اخرى ابرزها بئر السبع جنوب وذلك للتنديد بما يعتبره رافضو الاتفاق "هدية" منحتها الحكومة الاسرائيلية للكونسورتيوم المؤلف من عملاق الطاقة الاميركى "نوبل انيرجي" وشريكته الاسرائيلية "ديليك غروب".

وكانت تظاهرات مماثلة جرت فى اربع مدن اسرائيلية فى مطلع نوفمبر الجارى للتنديد بـ"سرقة الغاز".