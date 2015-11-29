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أهالي العامرية بالفيوم يشيعون جنازة المجند شهيد الحادث الإرهابي بالجيزة

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أهالي العامرية بالفيوم يشيعون جنازة المجند شهيد الحادث الإرهابي بالجيزة أهالي العامرية بالفيوم يشيعون جنازة المجند شهيد الحادث الإرهابي بالجيزة
قام المئات من أهالى عزبة عبد النبى حسين، التابعة لقرية العامرية بمركز الفيوم بتشييع جنازة الشهيد المجند محمد زارع طه 19 سنة من قوة كمين المنوات بالجيزة، والذى استشهد نتيجة الحادث الإرهابى الذى شهده الكمين أمس بعدما أطلق مسلحون النيران علي الكمين واستشهد 4 من أفراد الشرطة من بينهم أمين شرطة ومجند من أبناء محافظة الفيوم.

وشيع جثمان الشهيد وهو ملفوف فى علم ،و أدى المشيعون الصلاة على جثمانه في مسجد "عباد الرحمن" بالعزبة، والمجاور لمدافن القرية.

وقد ودع أقارب المجند جثمانه بترديد الشعارات المعادية للإرهاب وأكدوا ان الشهيد ينتمى لأسرة بسيطة وكان محبوبا من جميع أبناء قريته .

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مصر 365

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