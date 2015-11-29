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12 ديسمبر المقبل وصول أولى رحلات شنغهاى الصينية إلى الغردقة

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12 ديسمبر المقبل وصول أولى رحلات شنغهاى الصينية إلى الغردقة 12 ديسمبر المقبل وصول أولى رحلات شنغهاى الصينية إلى الغردقة
صرح لواء طيار صادق الشورى، مدير مطار الغردقة الدولى، بأن مطار الغردقة سوف يستقبل يوم 12 من شهر ديسمبر المقبل أولى الرحلات الصينية القادمة مباشرة من مدينة شنغهاى مباشرة إلى مدينة الغردقة.

وأكد مدير مطار الغردقة الدولى، في بيان صادر من إدارة مطار الغردقة، أنه من المقرر أن يتم وصول هذا الخط يومى السبت والاربعاء من كل أسبوع اعتبار من يوم 12 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن هذا الخط يعد ثانى الخطوط الصينية حيث وصل منذ الاسبوع الماضى خط مباشر من العاصمة الصينية بكين إلى الغردقة .

وأوضح مدير مطار الغردقة، أنه من المنتظر تشغيل الخط الثالث المباشر من مدينة جوانزوا الصينية إلى الغردقة مطلع العام الجديد بوكالة الشركة العالمية لخدمات الطيران.


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