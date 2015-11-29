توفيق عكاشة لرئيس الزمالك:"إحنا شتمنا كام واحد.. عشان منتوهش؟"

قاطع الإعلامى توفيق عكاشة، حديث رئيس نادى الزمالك، أثناء هجومه على المطربة أصالة، لمطالبتها برحيل الرئيس السورى بشار الأسد، قائلاً: "عايز أسال حضرتك سؤال.. إحنا شتمنا كام واحد لحد دلوقتى عايزين نعدهم عشان منتوهش؟"إعلان - Ads إعلان - Ads
بالفيديو..توفيق عكاشة: "جالى جلطة مرتين علشان ما نمتش من يوم ما دخلت الانتخابات"
من جانبه قال رئيس نادى الزمالك، خلال حواره مع الإعلامى توفيق عكاشة، عبر برنامجه مصر اليوم على فضائية الفراعين، :"إحنا مش بنشتم إحنا بنرصد، وكله بالمستندات، وخد عندك حمدين صباحى بقى أقوله: يا حمدين حضرتك بتشتغل أيه؟، والشرطة اللى بتهاجمها دى جاملتك فى قضية بنتك، والشيكات اللى أخدتها من الحزب الوطنى مش فساد برضه؟"، وقاطعة عكاشة قائلاً: "وأنا نفسى أعرف.. دا أنا عامل بحث فى الموضوع ده عشان أعرف".
بالفيديو..توفيق عكاشة: "جالى جلطة مرتين علشان ما نمتش من يوم ما دخلت الانتخابات"
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