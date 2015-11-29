توفيق عكاشة لرئيس الزمالك:"إحنا شتمنا كام واحد.. عشان منتوهش؟"

قاطع الإعلامى توفيق عكاشة، حديث رئيس نادى الزمالك، أثناء هجومه على المطربة أصالة، لمطالبتها برحيل الرئيس السورى بشار الأسد، قائلاً: "عايز أسال حضرتك سؤال.. إحنا شتمنا كام واحد لحد دلوقتى عايزين نعدهم عشان منتوهش؟"

من جانبه قال رئيس نادى الزمالك، خلال حواره مع الإعلامى توفيق عكاشة، عبر برنامجه مصر اليوم على فضائية الفراعين، :"إحنا مش بنشتم إحنا بنرصد، وكله بالمستندات، وخد عندك حمدين صباحى بقى أقوله: يا حمدين حضرتك بتشتغل أيه؟، والشرطة اللى بتهاجمها دى جاملتك فى قضية بنتك، والشيكات اللى أخدتها من الحزب الوطنى مش فساد برضه؟"، وقاطعة عكاشة قائلاً: "وأنا نفسى أعرف.. دا أنا عامل بحث فى الموضوع ده عشان أعرف".

بالفيديو..توفيق عكاشة: "جالى جلطة مرتين علشان ما نمتش من يوم ما دخلت الانتخابات"

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