محمد صبحى فى حوار تخيلى مع "أوباما": التمييز الدولى أسوأ أنواع البلطجة

أجرى محمد صبحي، حوارا تخيليا غير واقعى، مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، حيث وجه له عددا من الأسئلة، وأجاب أوباما عليها، ليظهر وجه الولايات المتحدة بأنها راعية للتمييز الدولى، وأن هدفها أمن الاحتلال الاسرائيلى وتفتيت المنطقة العربية.

وأضاف محمد صبحي، حلقة برنامجه "أعزائي المشاهدين.. مفيش مشكلة خالص"، الذي يقدمه على شاشة "سى بي سى"، أن التمييز الدولى أسوأ أنواع البلطجة، مطالباً الدول التى تُصدر الإرهاب، أن تكف عن ذلك لعدم تشويه صورة الإسلام.

وخصص الفنان"حلقته" للحديث عن التمييز في المجتمع، حيث بدأ وكأنه يتعامل بتمييز مع فتاة جميلة على عكس معاملته رجل، وأجلس "ابن شقيق المنتج" في أول الصف، قائلا :”أنا بدأت الحلقة بشكل خاطئ، بدأت بالتمييز، وقعدت ابن أخو المنتج في مكان مميز على حساب راجل كبير".

وأضاف صبحى، أن لشعب المصري منذ بدء التاريخ تميز عن باقى الشعوب، بحضارته المبنية على الأخلاق والضمير، وأنه شعب "نظيف ودمه خفيف"، موضحا أن التميز صفة جيدة، لكن التمييز ظلم وسرقة لحق شخص على حساب أخر.

وتابع بقوله :”أي مجتمع يشعر بالتمييز يكون غير مستقر، وأهم أشكال التمييز هى الطبقية، وفي الماضي كان يوجد تمييز بين طبقات المجتمع أدى إلى ظلم وعدم استقرار، لتحدث ثورة تطيح بالطبقية، لكن للأسف بعد الانفتاح ظهر تمييز جديد، واختفت الطبقة الوسطى، وجزء منها أصبح أسفل خط الفقر، وأخر أصبح مع طبقة الأغنياء، وهناك طبقة جديدة وهي أهالينا في العشوائيات أسفل خط الفقر، وثورة يناير طالبت بالعدالة الاجتماعية لكن أصبح عندنا أنواع أخرى من التمييز بين التوجهات السياسية، والحل ليس ثورة على نظام، بل ثورة على التمييز بداخلنا، وهذه هى المشكلة ولو تم حلها لن يكون هناك مشكلة خالص".

وأكد صبحي أنه عندما تختفى العدالة الاجتماعية يزيد التمييز، "وعلينا مكافحة التمييز الذي نشأنا عليه".