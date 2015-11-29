المغرب يرحب بإعلان حكومة الوفاق الوطنى الليبية

رحب المغرب مساء السبت بمساندة غالبية اعضاء المؤتمر الوطنى العام الليبى حكومة الوفاق الوطنى الليبية.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون المغربية السبت ان المملكة المغربية تبعا‭‬" للإعلان الدولى المشترك الصادر فى 27 نوفمبر 2015 تعلن ترحيبها بهذه المبادرة التى تثمن البيان الموقع من طرف غالبية أعضاء مجلس النواب الليبى بشأن مساندة حكومة الوفاق الوطنى التى تسجل أيضا تأييد أغلبية أعضاء المؤتمر الوطنى العام الليبى لهذه الحكومة المنبثقة عن حوار الصخيرات"، بالمغرب.

وحث البيان بقوة"جميع الاطراف الليبية سرعة تشكيل هذه الحكومة".