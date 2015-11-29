وزير الدفاع البريطانى: إجراء تصويت البرلمان بشأن سوريا غير مؤكد

>قال وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون إن بريطانيا ليست متأكدة من إجراء تصويت فى البرلمان بشأن القيام بعمل عسكرى ضد تنظيم داعش فى سوريا لأن الأمر سيصبح"صعبا" إذا أمر جيريمى كوربين زعيم حزب العمال المعارض أعضاء حزبه فى البرلمان بالاعتراض على ذلك.

وقال فالون فى مقابلة نُشرت فى صحيفة صنداى تلجراف إنه يأمل بأن يدرس النواب من كل الأحزاب الحجج مع انقسام حزب العمال بشدة بشأن هذه القضية.

ويريد كوربين أن تصوت كتلته البرلمانية ضد شن غارات جوية، ولكن كثيرين من نواب حزبه فى البرلمان يطالبون بتصويت حر بدلا من تصويت يتم فيه توجيههم للاعتراض على شن الغارات.

وبأغلبية بسيطة يريد رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون أن يؤيد أعضاء البرلمان من خارج حزبه توسيع الغارات الجوية لضرب تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا، وتشن بريطانيا بالفعل غارات جوية تستهدف التنظيم فى العراق.