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سقوط مسجل وراء ارتكاب 26 قضية سرقة سيارات بالقاهرة

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سقوط مسجل وراء ارتكاب 26 قضية سرقة سيارات بالقاهرة سقوط مسجل وراء ارتكاب 26 قضية سرقة سيارات بالقاهرة
ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة مسجل خطر، سابق اتهامه فى 26 قضية وقائع سرقات السيارات بمنطقة الشروق، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشروق تفيد بقيام "إبراهيم.م.ح"، 48 سنةن عاطل ومقيم مركز دكرنس/دقهلية (والمسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 2211 فئة "ج" الجديدة، والسابق اتهامه فى 26 قضية آخرهم 8257 لسنة 2010م مصر الجديدة "سرقة" والمحكوم عليه فى القضية رقم 14876 لسنة 2011م دكرنس/دقهلية "سرقة"، والمقضى فيها بالحبس سنتين بجلسة 30/1/2013م، وراء ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه أثناء استقلاله السيارة رقم ج ص ى 789 ماركة فيات 131 بيضاء اللون وعثر بداخلها على عدد من المفاتيح المصطنعة بالكشف الفنى عن السيارة، تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6718 لسنة 2015م جنح الشروق بتاريخ 21/11/2015م ملك المواطن بكرى عبد العال عبد التواب رضوان، سن 45، مدرس ومقيم دائرة القسم، بأسلوب المفتاح المصطنع بمناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات واعترف بسرقة السيارة المضبوطة و 3 سيارات أخرى.

وتم بإرشاده عن تلك السيارات بمكان إخفائهما بإحدى الجراجات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من أخرى.
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مصر 365

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