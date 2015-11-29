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بالفيديو.. توفيق عكاشة: أبوس جزم 180 مليون بالعالم شاهدوا حوارى مع رئيس الزمالك

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بالفيديو.. توفيق عكاشة: أبوس جزم 180 مليون بالعالم شاهدوا حوارى مع رئيس الزمالك بالفيديو.. توفيق عكاشة: أبوس جزم 180 مليون بالعالم شاهدوا حوارى مع رئيس الزمالك
قال الإعلامى توفيق عكاشة، إنه تلقى معلومات بأن الحوار الذى أجراه مع رئيس نادى الزمالك، وصل عدد مشاهديه لـ 180 مليون مشاهدة بمصر والعالم العربى، وجنوب أوربا – بحسب قوله.

وأوضح عكاشة أن عدد إشارات مشاهدة الحوار عبر برنامجه اليوم على فضائية الفراعين، بلغت 44 مليون اشارة و690 ألف مضروبين فى متوسط 4، فتصل لـ 180 مليون مشاهد، معلقاً: "إحنا بنبوس جزم كل المشاهدين".

وعلق رئيس الزمالك على رقم المشاهدين قائلاً: "دول الناس الواعية، وإحنا لو بنقول أى كلام كانت الناس قفلت التلفزيونات، وإنا باقول تانى" أنا لسانى طويل على الخاين والعميل ومالهمش منى غيرالجزمة"، أما المواطن الصالح المحترم فوق دماغنا أياً كان".

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مصر 365

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