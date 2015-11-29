أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..إلهام شاهين لـ"الحياة": ضد فكر أبو تريكة لو كان "إخوانى متطرف"

Google+ Print
بالفيديو..إلهام شاهين لـ"الحياة": ضد فكر أبو تريكة لو كان "إخوانى متطرف" بالفيديو..إلهام شاهين لـ"الحياة": ضد فكر أبو تريكة لو كان "إخوانى متطرف"
أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها ضد الفكر الإخوانى المتطرف، وضد من يتعاطف معهم، من أجل هدم استقرار الوطن، وزعزعة أمنه.

وعلقت إلهام شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، على فكر النجم محمد أبو تريكة لاعب الأهلى ومنتخب السابق، قائلة: "أى حد عايز يقول رأى سياسى براحته، لكن مش رأى يودى البلد فى داهية، يعنى ما يبقاش مع الإخوان بأفكارهم المتطرفة وعدم إنتمائهم للبلد وعدم حبهم لها وأكون موافقة على رأيه".

أضافت إلهام: "أنا بقول رأيى لكن بدون تجريح، وبدون ما أهاجمه، ولو هو مع الإخوان أنا مش معاه أنا ضده، وهو يقول رأيه بحرية، وأنا ما جرحتش فيه، وبقول إن أى حد مع الأخوان أنا ضده".

إلهام شاهين لـ"الحياة": أقول لبشار الأسد ربنا ينصرك على "مرتزقة قطر"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر