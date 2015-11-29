بالفيديو..إلهام شاهين لـ"الحياة": ضد فكر أبو تريكة لو كان "إخوانى متطرف"

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها ضد الفكر الإخوانى المتطرف، وضد من يتعاطف معهم، من أجل هدم استقرار الوطن، وزعزعة أمنه.

وعلقت إلهام شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، على فكر النجم محمد أبو تريكة لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، قائلة: "أى حد عايز يقول رأى سياسى براحته، لكن مش رأى يودى البلد فى داهية، يعنى ما يبقاش مع الإخوان بأفكارهم المتطرفة وعدم إنتمائهم للبلد وعدم حبهم لها وأكون موافقة على رأيه".

أضافت إلهام: "أنا بقول رأيى لكن بدون تجريح، وبدون ما أهاجمه، ولو هو مع الإخوان أنا مش معاه أنا ضده، وهو يقول رأيه بحرية، وأنا ما جرحتش فيه، وبقول إن أى حد مع الأخوان أنا ضده".

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