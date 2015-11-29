اليوم..جامعة سوهاج تطلق مبادرة "طرق الأبواب" للتقريب بين الطلاب والأساتذة

تنطلق، اليوم الأحد، بجامعة سوهاج مبادرة "طرق الأبواب" التى تنظمها رعاية الشباب المركزية بهدف تقريب وجهات النظر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارات المختلفة وكسر الحاجز النفسى بينهم، صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة أن المبادرة تهدف الى الإفصاح عن التصرفات والإجراءات التى تتخذها إدارة الجامعة وتتم أمام أعين الطلاب ولا يجدون لها تفسير، موضحاً أن الطلاب هم أحد أضلاع المثلث التعليمى، ومن حقهم فهم كل ما يدور حولهم حتى لو كان متعلقاً بالأمور التنظيمية من أجل توضيح الرؤية الغائبة عنهم.

ومن جانبه، قال إسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب المركزية، أن المبادرة سيحاضر فيها مجموعة من عمداء الكليات والإداريين فى تخصصات مختلفة منهم الدكتورة إيمان المدني عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمود عباس عميد كلية التربية، والدكتور الهلالى عبد اللاه عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد عبد الله مدير الإدارة الطبية، واللواء ثروت خطاب مدير الأمن الجامعى، للكشف عن الأمور الغامضة والغير مهومة بالنسبة للطالب فيما يتعلق بجملة التصرفات والإجراءات التى تتخذها إدارة الجامعة فى شتى النواحى والتى تصب فى النهاية بمصلحة الطالب.

جدير بالذكر أن المبادرة ستقام على مدار يومين فى الفترة 29-30 نوفمبر الجارى لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب للاستفادة منها.

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