بالصور.. حملة نظافة بمدينة كفر الشيخ تحت شعار " أتغير وغير اللى حوليك"

شهدت مدينة كفر الشيخ حملة نظافة بعدد من شوارع المدينة، لأعضاء جبهة شباب مصرى، شارك فيها أعضاء الحملة من الشباب والفتيات، أمس السبت.

وأكد محمد السيسى "منسق عام جبهة شباب مصرى"، إن الحملة التى شهدتها مدينة كفر الشيخ ضمن حملات النظافة التى سوف تنظمها الجبهة فى عدد من المدن ومنها مدينة كفر الشيخ والتى ستكون بالأحياء المختلفة خلال الأيام القادمة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملة لاحقت استحسان من أهالى كفر الشيخ واستجاب لعدد من الإرشادات والنصائح بالشوارع التى تواجدنا فيها لعدم إلقاء القمامة بالشوارع ووضعها فى الأماكن المخصصة لها.

وقالت هدير بدر "مسئول المرأة بالجبهة" إن الحملة شارك فيها 10 من أعضاء الجبهة منهم محمد السيسى "منسق عام جبهة شباب مصرى" ومسئول التنظيم أحمد مروان ومسئول الإعلام أحمد سعدة ومسئولة التدريب والتثقيف هدير يوسف ومسئول الشباب طه بلتاجى.



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