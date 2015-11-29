أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حملة نظافة بمدينة كفر الشيخ تحت شعار " أتغير وغير اللى حوليك"

Google+ Print
بالصور.. حملة نظافة بمدينة كفر الشيخ تحت شعار " أتغير وغير اللى حوليك" بالصور.. حملة نظافة بمدينة كفر الشيخ تحت شعار " أتغير وغير اللى حوليك"
شهدت مدينة كفر الشيخ حملة نظافة بعدد من شوارع المدينة، لأعضاء جبهة شباب مصرى، شارك فيها أعضاء الحملة من الشباب والفتيات، أمس السبت.

وأكد محمد السيسى "منسق عام جبهة شباب مصرى"، إن الحملة التى شهدتها مدينة كفر الشيخ ضمن حملات النظافة التى سوف تنظمها الجبهة فى عدد من المدن ومنها مدينة كفر الشيخ والتى ستكون بالأحياء المختلفة خلال الأيام القادمة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملة لاحقت استحسان من أهالى كفر الشيخ واستجاب لعدد من الإرشادات والنصائح بالشوارع التى تواجدنا فيها لعدم إلقاء القمامة بالشوارع ووضعها فى الأماكن المخصصة لها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

وقالت هدير بدر "مسئول المرأة بالجبهة" إن الحملة شارك فيها 10 من أعضاء الجبهة منهم محمد السيسى "منسق عام جبهة شباب مصرى" ومسئول التنظيم أحمد مروان ومسئول الإعلام أحمد سعدة ومسئولة التدريب والتثقيف هدير يوسف ومسئول الشباب طه بلتاجى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365