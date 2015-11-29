ميدو: اعتقد أن المدرب الجديد للزمالك سيكون مصريا

كسر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي كل المؤشرات والتوقعات، بتلميحه إلى أن المدير الفني الجديد للزمالك لن يكون أجنبيًا.

ولايزال البحث جاريا في الزمالك عن مدرب يخلف جوزفالدو فيريرا، الذي رحل لتدريب السد القطري.

وأكدت إدارة الزمالك أن خليفة فيريرا سيكون أجنبيا.

وقال ميدو عبر قناة "الحياة 2": "أشعر أن إدارة الزمالك لن تستعين بمدرب أجنبي، وبنسبة كبيرة سيكون مصريًا أو يبقى الوضع على ما هو عليه".

وأوضح ميدو "إدارة الزمالك ستلجأ للجهاز الحالي الذي يضم طارق مصطفى وسامي الشيشيني، ومدحت عبد الهادي مع منح صلاحيات فنية لإسماعيل يوسف مدير الكرة".

وأضاف "كما أن ماركو مدرب الأحمال سيكون له دور مع الفريق، لأنه أحد عوامل نجاح فيريرا مع الزمالك".

وتابع "أتمنى لإدارة الزمالك التوفيق وسرعة اتخاذ القرار قبل استئناف الدوري، مع التأكيد أن مهمة أي مدرب قادم للزمالك ستكون صعبة للغاية، لأنه سيتم مقارنته بفيريرا".

واختتم ميدو "ولكن الزمالك لديه لاعبين مميزين، ويتطلعون لحصد مزيد من البطولات، وهو ما يسهل أي مدير فني".