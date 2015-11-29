ضبط 140 جوال أرز مجهول المصدر بمحل عطارة بمركز طنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 140جوال أرز بدون فواتير توضح مصدره داخل محل عطاره فى قرية خرسيت التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية قبل بيعهم للجمهور.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "عامر ع ع" 49 سنة المدير المسئول عن محل عطارة بقرية "خرسيت" التابعة لمركز طنطا مقيم بقرية إخناواى دائرة مركز طنطا وعثر بداخل المحل على 140 جوال أرز بدون فواتير تدل على مصدره ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 32481 جنح مركز طنطا لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.