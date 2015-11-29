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حبس 3 ساقطات والبحث عن قوادة لتشكيها شبكة دعارة فى الهرم

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حبس 3 ساقطات والبحث عن قوادة لتشكيها شبكة دعارة فى الهرم حبس 3 ساقطات والبحث عن قوادة لتشكيها شبكة دعارة فى الهرم
أمرت نيابة الهرم بحبس 3 ساقطات 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهن بممارسة الرذيلة مع رجال أعمال خليجيين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار ربة منزل "قوادة"، لتشكيلها دعارة واستقطاب راغبى المتعة لممارسة الجنس مع الساقطات.

وردت معلومات للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد بتكوين ربة منزل تدعى "سها.ا" شبكة دعارة لاستقطاب راغبى ممارسة الجنس من رجال الأعمال الخليجيين المترددين على الملاهى الليلية بشارع الهرم، مقابل حصولها على مبالغ مالية تتقاسمها مع الساقطات.

وكشفت تحريات المقدم تامر فاروق ضابط مكافحة جرائم الآداب، أن المتهمة تتخذ من فيلا بمنطقة هضبة الأهرام وكرًا لاستقبال زبائنها، وبالحصول على إذن من النيابة ومداهمة الفيلا، تمكن المقدم محمد دبوس، والرائدان محمد سعيد وأحمد أبو السعود من القبض على 3 ساقطات؛ وهن كل من "نورهان" و"آلاء" و"وفاء" فى وضع مخل وفى حالة تلبس مع 3 من رجال الأعمال الخليجيين، كما تم ضبط حارس الفيلا وخادمة لاتهامهما بمعاونة الساقطات على استدراج الزبائن.

ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على القوادة التى لم يتم القبض عليها، حيث تبين أنها حصلت على نسبتها من المتهمين وانصرفت، وحرر محضر بالواقعة، وجارى إعداد الأكمنة للقبض على المتهمة الهاربة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365

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