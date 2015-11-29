اليوم.. استكمال محاكمة 104 متهمين فى قضية "أحداث بولاق"

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، والتى وقعت أحداثها عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة فى جلسة اليوم إلى شهادة عدد من شهود الإثبات فى القضية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

>