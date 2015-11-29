"الإسكان" تجرى اليوم قرعة الـ٥ آلاف قطعة أرض فى ١٠ مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان، عن إجراء القرعة على المتقدمين لحجز الـ 5 آلاف قطعة أرض التى تم طرحها الشهر قبل الماضى فى ١٠ مدن جديدة، اليوم الأحد، فى إستاد المقاولين العرب وحتى السبت الموافق 5/12/2015.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات للشئون العقارية، إنه سيتم إجراء القرعة لمنطقة عمارات مسلسل 1 بمدينة 6 أكتوبر اليوم الأحد، ولمنطقة عمارات الحى 32 مسلسل 1 بمدينة العاشر من رمضان غدا الإثنين ولمنطقة عمارات الحى السكنى السادس مسلسل 1 بمدينة بدر يوم الثلاثاء، ولعمارات الحى العائلى مسلسل (1-2-3-4-5) بمدينة العبور يوم الأربعاء، ومكان إجراء قرعة هذه المدن فى استاد المقاولون العرب.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أنه سيتم إجراء القرعة لمناطق ( عمارات المنطقة السكنية 20 مسلسل 1 - عمارات المنطقة السكنية 15 مسلسل 2 - عمارات المنطقة السكنية 18 مسلسل 3 ) بمدينة السادات يوم الأربعاء الموافق 2/12/2015، كما سيتم إجراء القرعة لمناطق (عمارات المجاورة 8 مسلسل 1 – عمارات المجاورة 11 مسلسل 2) بمدينة الصالحية الجديدة يوم الخميس الموافق 3/12/2015، بالإضافة إلى إجراء القرعة لعمارات امتداد منطقة الأنشطة مسلسل 1 بمدينة بنى سويف، فى اليوم نفسه، ومكان إجراء قرعة هذه المدن أيضاً فى استاد المقاولون العرب.

وأشار المهندس طارق السباعى إلى أنه سيتم إجراء القرعة يوم السبت الموافق 5/12/2015، بالمناطق الآتية : منطقة عمارات التوسعات الجنوبية الشرقية مسلسل (1-2) بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى جهاز المدينة، ومنطقة عمارات المسلسل (1-2-3-4-5) بمدينة قنا الجديدة، وذلك بسرادق داخل جهاز المدينة، بالإضافة إلى منطقة عمارات المسلسل (1-2-3-4) بمدينة طيبة الجديدة، وذلك فى الملعب الخماسى بالحى 6 بمدينة طيبة الجديدة.

وأوضح نائب رئيس الهئية أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز بحضور القرعة العلنية، مشيراً إلى أن التواجد سيكون ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، مؤكداً أنه تم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول فى هذه القرعة.

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