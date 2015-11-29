الخارجية البحرينية تستدعي القائم بأعمال سفارة طهران

استدعت الخارجية البحرينية القائم بأعمال سفارة إيران لدى المنامة بالإنابة حميد شفيع زاد وذلك على خلفية التصريحات الصادرة عن القيادة الإيرانية مؤخراً، واصفة إياها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية البحرينية.

وقالت وكالة أنباء البحرين امس: إن وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله سلم المسؤول الإيراني مذكرة احتجاج رسمية على هذه التصريحات، مؤكداً أنها تعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي وتعدياً مرفوضاً على سيادة واستقلال مملكة البحرين وحسن الجوار، فضلاً عن كونها تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ الأمم المتحدة.

وأوضح أن ما صدر من تصريحات يجافي الحقيقة وينافي الواقع، مطالباً بالتوقف فوراً عن مثل هذه التصريحات التي تحمل تحريضاً صريحاً وتعكس إصراراً واضحاً على إشاعة الفتنة والتوتر في المنطقة والتركيز بدلاً عن ذلك في المسارات التي تؤدي إلى تحسين أوضاع الشعب الإيراني.

وأفاد المسؤول البحريني في ختام تصريحه أن المنامة لن تتوانى مطلقاً عن اتخاذ كل ما من شأنه حماية مصالحها والمحافظة على أمنها واستقرارها وضمان سلامة شعبها.