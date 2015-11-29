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أردوغان: لانريد أن يؤدي التوتر مع روسيا إلى نتائج محزنة مستقبلاً

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انقرة - د ب ا

    قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "لا نريد أن يؤدّي التوتر مع روسيا، إلى نتائج محزنة في المستقبل، كما أننا نرغب في أن يتعامل الطرفان بشكل أكثر إيجابية مع هذه الحادثة"، في اشارة الى قيام طائرة حربية تركية بإسقاط طائرة حربية روسية. وأضاف في تصريحات ادلى بها امس في اقليم بالكسير غرب تركيا "نقول لروسيا تعالوا لنحل المسألة فيما بيننا، ولا نمنحها بُعدًا يلحق الضرر بجميع علاقتنا", بحسب وكالة أنباء الاناضول. وتابع "أعتقد أن قمة المناخ، التي ستعقد في باريس الاثنين المقبل قد تكون فرصة لإصلاح علاقاتنا، وقد يكون ممكنًا أن نعقد لقاءات هناك". تأتي تصريحات اردوغان وسط تصاعد التوتر بين انقرة وموسكو بعد حادث اسقاط الطائرة الروسية يوم الثلاثاء الماضي.

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