الحقباني.. نجومية مطلقة وذهب آسيوي لا يصدأ

توّج المنتخب السعودي للتنس (14 عاما) مساء أمس (السبت) بلقب بطولة كأس آسيا في قطر عن طريق اللاعب سعود الحقباني بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب منتخب ماليزيا دانيال فريدي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتأخر الحقباني في المجموعة الأولى بالخسارة (7 – 5) قبل أن يتمكن من بسط نفوذه وسيطرته على الخصم، ويحقق الانتصار في مجموعتين متتاليتين وبنتيجة واحدة ( 6-صفر)، ليتوّج باللقب بعد أن قدّم مستويات فنيّة مميزة في البطولة تحت قيادة المدرب الوطني حسين أمان.

وخاض الحقباني منافسات البطولة محتلاً التصنيف الثامن في قائمة اللاعبين المشاركين، وال29 على المستوى الآسيوي ككل، فيما تواجد منافسه الماليزي في المباراة النهائية في التصنيف السابع بالبطولة، وال26 على مستوى القارة، ومن المنتظر أن يتقدّم الحقباني في سلّم ترتيب المصنفين الدوليين قارياً بعد هذا الإنجاز السعودي بشكل عام والشخصي له.

ومن جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي للتنس غدران بن سعيد غدران التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صاحب الايادي البيضاء على الوطن في مختلف المجالات، والرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد بمناسبة الإنجاز الآسيوي الذي حققه الحقباني وقال: "وطننا لا يستحق إلا الذهب بعد أن حقق الحقباني كأس آسيا تحت (14 عاما) والميدالية الذهبية بالبطولة.

وأشاد رئيس وفد المنتخب السعودي عوض العقيلي بالإنجاز السعودي الذي تحقق من خلال نجم أخضر التنس سعود الحقباني وتحقيقه اللقب القاري، وقال: "اتحاد اللعبة يمر بمرحلة فنيّة رائعة، نتج عنها تحقيق الكثير من الألقاب على المستوى الخليجي والعربي، إضافة إلى القاري ولابد من التنويه بالاهتمام الكبير الذي يجده اتحاد اللعبة من الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب، ونشكر جميع العاملين بالاتحاد الذين ساهموا بشكل ملموس في وصول أخضر التنس لمراحل متقدمة في الماضي القريب، عبر نجوم بارزة في الفئات العمرية.

وعبّر الحقباني عن سعادته بتحقيق اللقب الآسيوي، وقال: "الإنجاز يعد امتدادا للتألق السعودي في لعبة التنس خلال الأعوام الأخيرة على الأصعدة كافة.

وحول أصعب المواجهات التي خاضها في البطولة، قال: "بالتأكيد ان خصمي في المباراة النهائية الماليزي دانيال فريدي كان أشرس الخصوم الذين واجهتهم، ولكن بفضل الله ثم بجهود المدرب وتركيزي طوال دقائق المباراة استطعت حسم اللقب لنا".