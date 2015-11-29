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«تعليم الرياض» يُعد 200 مدربة معتمدة للبرنامج

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    ترأست المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الرياض د. نجلاء الزامل الاجتماع الثاني لمناقشة تفعيل برنامج فطن الذي أطلقته وزارة التعليم وذلك لطرح الآلية التي ستتخذها الإدارة لتنفيذ البرنامج في المدارس، بحضور مديرات مكاتب التعليم في الرياض إضافة إلى مديرات مكاتب التعليم في المحافظات التابعة لتعليم الرياض.

وقالت د. الزامل في كلمتها خلال الاجتماع أن جميع المنتمين للتعليم استبشروا ببرنامج فطن الذي أطلقته الوزارة، وستكون مكاتب التعليم هي المسؤولة عن تفعيل برامجه في المدارس، مؤكدة أن البرنامج لن يحقق أهدافه المتمثلة في إيجاد جيل محمي إلا بتفعيل البرنامج بشكل سليم وكما خطط له، مطالبة مديرات المكاتب بتفعيل البرنامج عن طريق تنمية المهارات الشخصية للطالبات.

وأكدت خبيرة فطن في تعليم الرياض المشرفة هيفاء الأمير أن الإدارة تعمل على إعداد المدربين والمدربات المعتمدات للبرنامج، حيث انتهت من تدريب 70 مدربة معتمدة، وفي القادم سيصل عدد المدربات إلى 200 مدربة معتمدة في القريب العاجل، مشيرة إلى وجوب وجود التخطيط السليم في المكاتب، وموضحةً أن المدارس اﻷولى بالرعاية للمرحلتين المتوسطة والثانوية ستكون البداية.

بعد ذلك استعرضت مديرة مكتب تعليم الشفا نورة الكنعان تجربة المكتب في البرنامج من خلال تدريب بعض العاملين في المكتب من فئة المراسلين والمراسلات والسائقين، وما كان للتطبيق من صدى إيجابي وتفاعل.

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