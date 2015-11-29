بدء الحملات الانتخابية اليوم.. وإعلان القوائم النهائية للمرشحين

بلغ العدد النهائي لإجمالي المرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة 6917 مرشحاً ومرشحة منهم 5938 مرشحاً و979 مرشحة.

وأبان رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية م. جديع بن نهار القحطاني، أن اللجنة التنفيذية قامت بالتنسيق مع اللجان المحلية في المناطق والمحافظات بإعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات البلدية اليوم الأحد، وذلك في جميع المراكز الانتخابية للرجال ومراكز تسجيل النساء، بالإضافة للموقع الإلكتروني للانتخابات، الذي يحتوي كافة تفاصيل المرشحين والمرشحات في كل لجنة انتخابية وعددهم، ومن ثم بدء الحملات الانتخابية لكافة المرشحين الذين حصلوا على تراخيص.

وأضاف أنه ابتداء من اليوم الأحد ولمدة 12 يوماً، تنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين الذين تقدموا بطلب الحصول على تراخيص خلال فترة التقديم على التراخيص، والتي أعلن عنها سابقاً، حيث نصت المادة الثانية من لائحة الحملات الانتخابية بأنه لا يجوز تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من اللجنة المحلية، وبين أنه سيتم تسليم التراخيص للمرشحين اليوم الأحد حسب الموعد المعلن في الجدول الزمني للانتخابات، مشيراً إلى أنه سيعاد المقابل المالي الذي دفعه المرشح إذا لم يرد اسمه في القائمة النهائية للمرشحين.

القحطاني: لا يسمح بأنشطة دعائية مدعومة من جهات أجنبية أو استخدام شعار الدولة الرسمي

بدء الحملات الانتخابية

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية؛ أنَّه من حق كل مرشح ورد اسمه في القوائم النهائية للمرشحين وحصل على الترخيص اللازم لبدء حملته الانتخابية اليوم، وله الحق في تنظيم حملته الانتخابية للتعريف بنفسه وببرنامجه الانتخابي وفقاً للنظام، وبيّن أنَّ اللائحة تسمح لكل مرشح استخدام الوسائل الإعلامية والدعائية والإعلانية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بنفسه وببرنامجه الانتخابي، ومن خلال الصحف والمجلات والنشرات الورقية والإلكترونية، ولوحات الإعلانات المرخصة لأغراض الدعاية والإعلان بأنواعها كافَّة، والتي يستخدمها المرشح في الإعلان عن اللقاءات والندوات والمحاضرات.

كما يسمح للمرشحين باستخدام اللوحات والملصقات التي تعبر عن الحملة الانتخابية بصورة أو كتابة أو رمز، وله الحق في إقامة اللقاءات مع الناخبين والمحاضرات والندوات التي تتعلق ببرنامجه الانتخابي، ويجوز إقامتها في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات مع مراعاة الضوابط الشرعية، كما راعت اللائحة أحقية كل مرشح ومرشحة بالاستعانة بمن يراه من الأفراد والمؤسسات والشركات المتخصصة لمساعدته في تنفيذ حملته الانتخابية، على أن يكون المرشح مسؤولاً عن أي مخالفة يرتكبها أي من مساعديه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة.

لائحة مخالفات المرشحين

وأشار م. القحطاني إلى أنَّ استخدام المرشحين لخدمة الرسائل النصية (SMS) والمراسلة الفورية (واتساب) يخضع لنظام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تمنع اختراق الخصوصية للمستخدمين وعدم إقحامهم وهواتفهم في الحملات الدعائية والإعلانية، وذكر أن المادة 27 من لائحة الحملات الانتخابية حددت المخالفات التي قد يقع فيها المرشحون، ومعها قد تتعرض حملاتهم لتوقيع المخالفات، ومن أبرزها الإخلال بالنظام العام، وإثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي والإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما شددت اللائحة على عدم استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة وجمعيات النفع العام، وغيرها من الإدارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية.

وذكر م. جديع أن اللائحة لا تسمح بالقيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملات الانتخابية بدعم من أي جهة أجنبية، أو استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أحد الشعارات الحكومية باستثناء شعار الانتخابات البلدية، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية، أو استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها في الحملات الانتخابية، مشيراً إلى عدم السماح بالتضامن بين المرشحين مع أي مرشح آخر -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- أو تأييده لترشيحه، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية، أو ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية بعد انتهاء فترة الحملات الانتخابية أو في اليوم المحدد للاقتراع، وعدم استخدام أي عبارات أو صور أو رموز مخلة بالدين أو الأخلاق في الوسائل الدعائية.

واختتم رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية م. جديع بن نهار القحطاني تصريحه بالتنبيه على المرشحين بعدم ممارسة أي نوع من الدعاية لهم يوم الاقتراع والالتزام بتاريخ الحملة الذي حدد من قبل اللجنة من اليوم الأحد وحتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي.