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310 ملايين لمشروعات المياه والصرف الصحي بالباحة

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    ‏‫التقى مدير المياه بمنطقة الباحة م. محمد بن منصور ال عضيد بأهالي محافظة الحجرة وأعضاء المجلس المحلي خلال زيارته فرع المياه بمحافظة الحجرة وتمت مناقشة احتياجات الأهالي في مجال المياه والصرف الصحي.

وعقد آل عضيد خلال الزيارة اجتماعاً مع مدير فرع المياه بمحافظة الحجرة ومديري الإدارات الخدمية في مديرية المياه، تم خلاله مناقشة المواضيع المتعلقة بالخدمات ومشروعات المياه والصرف الصحي التي يحتاجها الأهالي في المحافظة ومراكزها، مشيرا بأن تكاليف المشروعات في المحافظة ومراكزها بلغت 310 ملايين ريال.

وتفقد آل عضيد الأعمال في سد وادي الملد، وفقاً لما قرره مجلس المنطقة بفتح بوابات السد وتنظيفه لزيادة مخزون المياه، وتم تصريف عشرة آلاف م3 من المياه، وعملت المديرية صيانة شاملة للسد من تجهيز البوابات وتجديد اللوحات الإرشادية والتحذيرية والتثقيفية.

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