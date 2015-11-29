مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، أو مدينة الأمل كما يحلو لنزلائها بتسميتها، والتي تُعد من أكبر مدن التأهيل الطبي في العالم، في تقديم جميع خدمات التأهيل الطبية منذ افتتاحها في ٣٠ اكتوبر ٢٠٠٢م في شمال مدينة الرياض على مساحة تبلغ ١٫٢٠٠٫٠٠٠ متر مربع، وتضع المدينة الطبية رسالة سامية هي (مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم) فنجحت في خدمة الناس وإعادة الأمل للمشلولين ومصابي السكتات الدماغية والجلطات القلبية، والتي تتزايد معدلاتها بشكل مخيف، ومرضى السكري الذي يفقدون أقدامهم ومصابي حوادث الطرق التي تحصد ٦٠٠٠ نفس سنوياً وتتسبب في ٣٤٠٠٠ حالة إعاقة وحققت إنجازات على الصعيد الطبي فكثير من المرضى استطاعوا العودة لحياتهم الطبيعية بفضل الله ثم الرعاية الطبية والخطط العلاجية التي يقوم بها فريق التأهيل الطبي بالمدينة، وتوفر المدينة جميع الخدمات المتطورة في التأهيل الطبي بالتكامل مع برامج الجراحة المتخصصة في مركز التميز الجراحي كجراحة استبدال المفاصل والعمود الفقري وجراحة المخ والأعصاب وجراحات السمنة وتأهيل الفك والأسنان باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية للأطفال وللبالغين حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية ٥١١ سريراً توفر عناية طبية فائقة للمرضى بإشراف طاقم طبي من ذوي الخبرة العالية حيث بلغ عدد الحالات التي استفادت من برامج المدينة أكثر من (٧٤٠٫٠٠٠) حالة. كما تولي المدينة الأطفال رعاية كاملة حيث خصصت المدينة ١٦٦ سريراً لتأهيل وجراحات الأطفال أي ما يعادل ٤٠٪ من السعة السريرية الكاملة وأبرزها تأهيل الشلل الدماغي وبذلك تعتبر المدينة مقدم الخدمات الأكبر لتأهيل الأطفال في المنطقة.

رسالتها السامية: مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم

كما أن المدينة حازت العديد من الاعتمادات الدولية نظير الخدمات المقدمة وأهمها اعتماد الهيئة الدولية الأمريكية لاعتماد المستشفيات (JCI) بتطبيق معايير الجودة الطبية الشاملة، وكذلك اعتماد الهيئة الدولية لاعتماد مرافق التأهيل CARF مما يضمن جودة الخدمات المقدمة من قبل فريق التأهيل الطبي، بالاضافة إلى جائزة أفضل بيئة للاستشفاء المقدمة من معرض بناء المستشفيات في الشرق الأوسط.

كما حصدت المدينة جائزة أفضل بيئة عمل في المملكة عام ٢٠١٤، وذلك في منتدى رواد الكفاءة والتنوع الذي تشرف عليه وزارة العمل وقد فازت المدينة بالمحور العام على مستوى جميع القطاعات الخمسة بعدما شهدت الجائزة منافسة قوية بين ٣٥ شركة من رواد العمل والاقتصاد في المملكة.

وتفخر المدينة بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز التخصصي للأطراف الصناعية والذي تم افتتاحه في عام ٢٠١٤، وبالنقلة التي أحرزها في مجال تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في المملكة العربية السعودية والذي يعد الأكبر والأول في الشرق الأسط، حيث بلغت طاقته الاستيعابية ٩٠٠٠ زيارة سنوياً وجاء تكاملاً مع البرامج التأهيلية المتقدمة التي تقدمها المدينة، ويقوم عليه مجموعة من الاختصاصيين ذوي الكفاءة وبالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية تتيح هذه الإمكانات والخدمات الشاملة للجميع دون استثناء من خلال رعاية صحية متكاملة وعناية فائقة.

البرامج التأهيلية:

تقدم المدينة خدمات التأهيل من خلال ستة برامج رئيسية وهي:

١- برنامج تأهيل إصابات العمود الفقري:

يحتوي هذا البرنامج على رعاية تأهيلية مستمرة للأشخاص المصابين بأنواع مختلفة من الشلل نتيجة لإصابة أو مرض في الحبل الشوكي. ويركز البرنامج على استعادة المريض أكبر نسبة من القدرات التي تساعد على التعايش مع التغيرات الحياتية التي نتجت عن الاصابة. وتوضع خطة تدخل طبي وفيزيائي مناسبة لكل مريض حسب احتياجاته.

٢- برنامج تأهيل الجلطات الدماغية:

يعمل هذا البرنامج على استعادة القدرات التعليمية والنشاطات الحركية للتعجيل في الشفاء من الجلطات الدماغية. ويركز البرنامج على العلاج المكثف للتقليل أو الحد من الإعاقة المرتبطة بالاصابة بالجلطة الدماغية.

ويقدم الفريق المختص بالبرنامج أفضل الخدمات الممكنة لمساعدة المصاب على استعادة قدراته اليومية والحركية وعلى العناية بنفسه. كما أن البرنامج يؤمن برنامجاً آخر متخصصاً لأولئك الذين لديهم صعوبة في النطق والتخاطب ومشاكل في الأكل والبلع.

٣- برنامج تأهيل الإصابات الدماغية:

يساعد برنامج الإصابات الدماغية على إعادة أو التعويض عن أكثر نسبة من القدرات الممكنة للشخص المصاب حتى يتمكن من أن يكون فعالاً في مجتمعه وبيئته بشكل إيجابي. ويقوم فريق العمل بالبرنامج من خلال التقييم الشخصي للحالة، برسم خطة علاجية وتأهيلية متكاملة تغطي إصابة المريض وتوضح الأهداف المتوقعة بالنسبة لشفائه، وتعتبر الخطة التحليلية التي يعدها فريق البرنامج مفتاح تحديد العلاج ومدة الشفاء المتوقعة وإشراك الأهل في عملية العلاج بهدف تأهيل المصاب وأسرته للتعامل مع الإصابة للحصول على أقصى تجاوب مع العلاج فيزيائياً ونفسياً.

٤- برنامج تأهيل الأطفال والتدخل المبكر:

يركز البرنامج على تأمين خدمات تأهيلية شاملة للأطفال ذوي الإعاقات المختلفة ويشتمل البرنامج على برنامج التدخل المبكر وبرنامج الدمج في الروضات والمدارس وبرامج العلاج الطبيعي والتعليم الخاص، والخدمات الاجتماعية والنشاطات الترفيهية. كما يهدف البرنامج إلى توعية وتمكين الوالدين من أن يكونا مشاركين في البرنامج بشكل مباشر في العملية التأهيلية بالاضافة إلى تهيئة معلمات المدارس للتعامل الأمثل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قريباً افتتاح فرع في مدينة الرياض للعيادات التخصصية المختلفة وفرع آخر في جدة

٥- برنامج مبتوري الأطراف:

إن من أكثر التجارب إيلاماً في حياة الإنسان، فقد عضو من الأعضاء. ومن الممكن أن يساهم التأهيل الجيد والمطور في استعادة الإنسان لحياته الطبيعية قدر الإمكان. ويقدم البرنامج تأهيلاً وعلاجاً متكاملين مباشرة بعد عملية البتر وحتى تركيب الطرف الصناعي وعودة المصاب إلى منزله وبيئته.

ويحتوي البرنامج على أحدث التقنيات العالمية للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التي تساعد على الوصول إلى أفضل النتائج لمساعدة المريض للتأقلم مع بيئته اليومية.

٦- برنامج تأهيل جراحة المفاصل:

يعد برنامج تأهيل حالات استبدال المفاصل أحد البرامج التأهيلية المميزة التي تقدمها المدينة تحت إشراف فريق طبي وتأهيلي مختص.

يقوم نخبة من أخصائيي التأهيل ذوي الكفاءة العالية بإعادة تأهيل عضلات وأربطة ما حول المفصل بعد إجراء الجراحة والبدء في تقويتها حتى تصبح الحركة متوازنة لتصل إلى درجة عالية من المرونة يستعيد بعدها المريض وظائفه الطبيعية باستخدام أحدث البروتوكولات التشخيصية والعلاجية المتبعة في تأهيل ما بعد جراحة المفاصل.

ويقوم فريق العمل المختص بإدراج المريض أثناء وجوده في المدينة في برنامج تأهيلي مكثف يتم من خلاله تدريب المريض وتثقيفه عن كيفية الاعتناء بنفسه ومواصلة تمارينه بعد انتهاء فترة التنويم وإتاحة الفرصة له لمتابعة العلاج في العيادات الخارجية.

مركز تنمية الطفل:

يهدف مركز تنمية الطفل إلى تلبية الاحتياجات الإنمائية والصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. تقدم الخدمة في المراكز من خلال ثلاثة أبعاد أساسية: الطبية، التأهيلية والتنموية.

الخدمات الطبية ضرورية للتقييم والتشخيص وتقديم الاستشارات الخاصة بحالة الطفل بينما تركز الخدمات التأهيلية والتنموية على تخفيف حدة الإعاقة وزيادة الاستقلال الوظيفي. إن الخدمات التأهيلية المقدمة في إطار برنامج تطويري متكامل تعطي بعداً جديداً للتأهيل وطابعاً متميزاً يعمل على تكييف الطفل في البيئات المحيطة به من منزل، وأسرة، ومدرسة، ومجتمع ككل بينما يهتم بالأسرة ويلبي احتياجاتها. تنحصر فلسفته الأساسية في تعزيز قدرات الطفل ذي الاحتياجات الخاصة لتحقيق أكبر قدر من الاندماج في البيئة الطبيعية. ويعد تعليم الأهل من أهم أركان العلاج وجزءاً لا يتجزأ من خدمات المركز. يقوم فريق العلاج باختيار البرنامج المناسب الذي يلبي احتياجات الطفل بعد موافقة الأهل. ويضم المركز البرامج التالية:

١- برنامج الجلسات العلاجية الفردية

(طبيعي/ وظيفي/ تخاطب/ مهني تمهيدي).

٢- برنامج العلاج بالماء.

٣- برنامج التآزر الحسي.

٤- برنامج التأهيل المهني التمهيدي.

٥- برنامج اليوم العلاجي.

٦- برنامج تطوير استراتيجية الدمج.

٧- برنامج تقوية الأطراف العليا.

٨- برنامج ركوب الخيل التأهيلي.

٩- برنامج الخدمات المنزلية.

١٠- خدمات خاصة بالأهل.

التوسعات:

* سيتم افتتاح فرع لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية في مدينة الرياض متمثلاً بالمركز الطبي والعيادات التخصصية.

* افتتاح فرع لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية في مدينة جدة بسعة 200 سرير.

البرامج الرائدة:

* يتم اجراء عمليات جراحية دقيقة بمعدلات نجاح ممتازة في مجال جراحة العظام واستبدال المفاصل والمخ والأعصاب والعمود الفقري.

* برنامج تأهيل الفم عن طريق التخدير الكامل للأطفال والبالغين من خلال طاقم طبي متميز من الاستشاريين والأخصائيين في مختلف تخصصات الأسنان الدقيقة، كما يتم تطبيق أفضل المعايير الطبية الدولية لضمان الجودة.

* برنامج التحكم بالألم، حيث تقدم مدينة سلطان أحدث التقنيات في برامج التحكم بالألم الشاملة والرحيمة وأبرزها الاستئصال بالموجات الإشعاعية والتحفيز العصبي

* برنامج التقرحات السريرية، حيث تقدم المدينة هذا البرنامج الفريد من نوعه وفق معايير متقدمة للعناية بالمرضى وسلامتهم.

ومما يجدر ذكره أن معظم المرضى الذين كان يتم إرسالهم للعلاج في الخارج، أصبحوا يتلقون العلاج في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية وفق معايير مساوية لجودة العلاج والرعاية في الخارج كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا بالإضافة إلى أن التكلفة لاتتجاوز 20% من قيمة العلاج في الخارج.