محافظ وادي الدواسر يدشن برنامج فطن

دشن محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي خلال لقائه بمدير التعليم بالمحافظة صقر الصقر بمقر المحافظة برنامج “ فطن ” الذي تقوم على تنفيذه وزارة التعليم.

وذلك بحضور وكيل المحافظة وادي الدواسر الأستاذ أحمد بن سعيد العلم وعدد من مسؤولي التعليم.

وقد قدم المشرف على البرنامج الأستاذ عبدالله البيشي شرحا مفصلا عن البرنامج وما يضمه من فعاليات وبرامج تهدف إلى القيام بدور المؤسسات التعليمية في وقاية أبنائنا من الانحرافات الفكرية والسلوكية، كالانتماءات المشبوهة والجماعات المتطرفة أو تبني أفكار ضالة.

فيما أثنى المحافظ على البرنامج وما يضمه من أهدافه سامية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل قيادات الوزارة التي تهدف إلى تحصين الناشئة من الأفكار المنحرفة، والسلوكيات الخاطئة، وتنمية الوعي الذاتي لديهم.

من جانبه قدم مدير التعليم شكره وتقديره لمحافظ وادي الدواسر على دعمه ومتابعته لمناحي العملية التعليمية في المحافظة، مؤكدًا بأن تطبيق البرنامج، والحرص على إنجاحه مسؤولية أولى لكافة منسوبي التعليم، كونه يستهدف أحد أهم مكونات المجتمع والدولة، ممثلة في فئة الناشئة، للعمل على العناية بفكرهم ووقايتهم من الانحرافات، والرفع من شأن مواطنتهم وانتمائهم وولائهم لهذا الوطن المعطاء الذي ينطلق به مزيد من خطوات النجاح والتميز لشعب وقيادة هذه الوطن.