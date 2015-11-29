أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حلم الأوليمبياد – هل يكسر رجال البدري لعنة ضد الجزائر لا يعرفها غيرهم

Google+ Print
حلم الأوليمبياد – هل يكسر رجال البدري لعنة ضد الجزائر لا يعرفها غيرهم حلم الأوليمبياد – هل يكسر رجال البدري لعنة ضد الجزائر لا يعرفها غيرهم

يدري منتخب مصر جيدا كيفية التغلب على منتخب الجزائر بمختلف فئاته العمرية وشهدت أخر مباراة جمعت بين المنتخبين فوزا كاسحا للفراعنة هو الأكبر في تاريخ المواجهات.

لكن يظل الأوليمبي المصري حتى اللحظة لا يعرف الفوز على الجزائر.

هنا يجب الإشارة إلى أن تأهل منتخب مصر على حساب الجزائر إلى أوليمبياد لوس أنجيلوس 1984 كان بالمنتخب الأول.

حيث لم بدأت مشاركة المنتخبات تحت 23 عاما في الأوليمبياد بداية من برشلونة 1992، ثم أضيف السماح بمشاركة ثلاثة لاعبين أكبر عمرا مع كل منتخب بداية من أتلانتا 1996.

واجه الفراعنة الجزائر مرتين من قبل، خسر كلتيهما بنتيجة 2-1 في دورة الألعاب الإفريقية.

فكانت المرة الأولى عام 2003 في نيجيريا حين سجل محمد اليماني هدف الفراعنة من ركلة جزاء، وكان الفريق يضم بين صفوفه أحمد فتحي وحسام غالي ومحمد زيدان وحسني عبد ربه ومحمد شوي وجمال حمزة ووائل رياض.

والمرة الثانية كانت بعدها بأربع سنوات في البليدة بالجزائر وسجل هدف مصر الوحيد عمرو الحلواني ظهير إنبي الحالي.

وستكون مباراة السبت هي الأولى بين الفريقين في تصفيات الألعاب الأوليمبية حين يصطدما في افتتاح مباريات الدور الأول للمجموعة التي تضم إلى جوارهما مالي ونيجيريا في كأس إفريقيا تحت 23 عاما التي سيتأهل الثلاثة الأوائل منها إلى ريو دي جانيرو 2016.

تفوق أخضر

على صعيد مباريات الفريق الأول للمنتخبين فإن التفوق أخضر لمحاربي الصحراء بـ11 انتصار مقابل ثماني هزائم كان آخرها رباعية قاسية في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2010.

بينما على مستوى فريق الشباب تحت 20 عاما فإن الفراعنة قهروا الجزائريين في عقر دارهم عام 2013 بهدف رامي ربيعة في كأس إفريقيا وانسحب الخضر قبل ذلك من المواجهة في نصف نهائي البطولة نفسها عام 1981.

وتتفوق أيضا على مستوى الناشئين (تحت 17 عاما) فتعادلت بدون أهداف وفازت في الجزائر 2-1 بتصفيات كأس العالم 1987 وفازت 2-0 و3-1 بالتصفيات نفسها عام 1995 لكنها لم تتأهل للمنافسات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا