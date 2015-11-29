حلم الأوليمبياد – هل يكسر رجال البدري لعنة ضد الجزائر لا يعرفها غيرهم

يدري منتخب مصر جيدا كيفية التغلب على منتخب الجزائر بمختلف فئاته العمرية وشهدت أخر مباراة جمعت بين المنتخبين فوزا كاسحا للفراعنة هو الأكبر في تاريخ المواجهات.

لكن يظل المنتخب الأوليمبي المصري حتى اللحظة لا يعرف الفوز على الجزائر.

هنا يجب الإشارة إلى أن تأهل منتخب مصر على حساب الجزائر إلى أوليمبياد لوس أنجيلوس 1984 كان بالمنتخب الأول.

حيث لم بدأت مشاركة المنتخبات تحت 23 عاما في الأوليمبياد بداية من برشلونة 1992، ثم أضيف السماح بمشاركة ثلاثة لاعبين أكبر عمرا مع كل منتخب بداية من أتلانتا 1996.

واجه الفراعنة الجزائر مرتين من قبل، خسر كلتيهما بنتيجة 2-1 في دورة الألعاب الإفريقية.

فكانت المرة الأولى عام 2003 في نيجيريا حين سجل محمد اليماني هدف الفراعنة من ركلة جزاء، وكان الفريق يضم بين صفوفه أحمد فتحي وحسام غالي ومحمد زيدان وحسني عبد ربه ومحمد شوي وجمال حمزة ووائل رياض.

والمرة الثانية كانت بعدها بأربع سنوات في البليدة بالجزائر وسجل هدف مصر الوحيد عمرو الحلواني ظهير إنبي الحالي.

وستكون مباراة السبت هي الأولى بين الفريقين في تصفيات الألعاب الأوليمبية حين يصطدما في افتتاح مباريات الدور الأول للمجموعة التي تضم إلى جوارهما مالي ونيجيريا في كأس إفريقيا تحت 23 عاما التي سيتأهل الثلاثة الأوائل منها إلى ريو دي جانيرو 2016.

تفوق أخضر

على صعيد مباريات الفريق الأول للمنتخبين فإن التفوق أخضر لمحاربي الصحراء بـ11 انتصار مقابل ثماني هزائم كان آخرها رباعية قاسية في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2010.

بينما على مستوى فريق الشباب تحت 20 عاما فإن الفراعنة قهروا الجزائريين في عقر دارهم عام 2013 بهدف رامي ربيعة في كأس إفريقيا وانسحب الخضر قبل ذلك من المواجهة في نصف نهائي البطولة نفسها عام 1981.

وتتفوق مصر أيضا على مستوى الناشئين (تحت 17 عاما) فتعادلت بدون أهداف وفازت في الجزائر 2-1 بتصفيات كأس العالم 1987 وفازت 2-0 و3-1 بالتصفيات نفسها عام 1995 لكنها لم تتأهل للمنافسات.