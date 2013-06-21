"سلطان" من "منصة رابعة": آن لمصر أن تفتخر بشبابها الطاهر الذي سيحقق النهضة

كتب : سهيلة حامد منذ 28 دقيقة

ألقى عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، كلمة من أعلى منصة "رابعة العدوية" في فعاليات جمعة "لا للعنف"، قائلا "حق لمصر أن تفتخر بهذا الشباب الطاهر السلمي الذي بدأها بيوم 25 يناير 2011 سلمية ويصر على أن تكون سلمية ويكملها سلمية، فهو يحمل عقيدة أقوى من أي سلاح.

وأضاف، في كلمته مخاطبًا الحاضرين، أنتم تحملون الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء فانطلقوا على بركة الله واستكملوا مشواركم، فلنضع أيدينا في أيدي بعضنا، هاتفًا "إيد واحدة".

وتابع: "إيد واحدة تبني الأوطان لا تقطع الطرقات ومترو الأنفاق، إيد واحدة تستخدم القلم والعقل والفكر ولا تستخدم المولوتوف والرصاص، إنه طريق البناء والنهضة، إنكم تقفون وحدكم أمام العالم كله والجميع يقف لإجهاض ثوراتكم ولا يستطيع أحد الالتفاف عن إرادتنا أبدا سوف ننتصر في كل معركة ندخلها لأننا هنا صوت للحق والكمال ونسير في بناء وخدمة هذا الوطن، لا نريد من أحد جزاء ولاشكورا انطلقوا على بركة الله وفقكم الله وأيدكم بنصره".