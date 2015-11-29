لحواء.. خدعوكِ فقالوا: ليزر إزالة الشعر يسبب السرطان

إزالة الشعر الزائد من الجسم مشكلة تعانى منها الكثير من السيدات، وذلك يرجع إلى تعرضها للألم الناتج عن التخلص منه، وهناك العديد من التقنيات التى تستخدم لإجراء هذه العملية الصعبة لكل سيدة، ومنها اختراع جهاز يساعد على التخلص من الشعر الزائد بشكل دائم، عن طريق الليزر.

وهناك الكثير من الإشاعات التى أثيرت حول هذا الجهاز "الليزر"، ومن أشهرها وأهمها أنه يتسبب فى الإصابة بالسرطان وخاصة فى الجلد، وأنه أيضا لا يساعد على التخلص من الشعر الزائد.

وحول هذا أكدت الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية، أن التخلص من الشعر الزائد باستخدام تقنية الليزر، لا يساعد على تنشيط الخلايا السرطانية، ولا يوجد أى علاقة بين الليزر والإصابة بالسرطان.

>كما أضافت، أنه عند استخدام الليرز وإتمام الجلسات الخاصة بإزالة الشعر، فإنه لا يؤثر على أعضاء الجسم بشكل سلبى، ولكن يتخلص من الشعر الزائد.

ونصحت بارتداء نظارة أثناء الجلسة، وأكدت استشارى الجلدية، أن الليزر أثبت كفائته فى التخلص من الوزن الزائد، ونسب نجاحه تتراوح بين ٧٠٪ إلى ٩٥٪.