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ننفرد بصورة الهضبة والكينج بالاستوديو..والجمهور على موعد مع مفاجأة

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ننفرد بصورة الهضبة والكينج بالاستوديو..والجمهور على موعد مع مفاجأة ننفرد بصورة الهضبة والكينج بالاستوديو..والجمهور على موعد مع مفاجأة
ينفرد "اليوم السابع" بنشر أول صورة تجمع بين الكينج محمد منير والهضبة خلال تواجدهما فى الاستوديو.

وعلم "اليوم السابع" أن اللقاء الذى جمع بين عملاقى الغناء والطرب يأتى فى إطار تحضيرهما لمفاجأة كبيرة سيقدمانها لجمهورهما ومحبيهما.

والصورة التى التقطت للهضبة والكينج جمعتهما قبل ساعة واحدة من الآن مساء السبت، فى الاستوديو، وسيوافيكم "اليوم السابع" تباعًا بتفاصيل المفاجأة التى يجهز لها الثنائى.

ومن المعروف أن مسيرة فنية طويلة خاضها الهضبة والكينج تركت علامات متفردة لهما فى سجل تاريخ الفن المصرى والعربى، كما أنهما ظلا طوال مشوارهما يقدر كل منهما الآخر، ويقدر جمهوره، ومن المتوقع أن وجودهما فى الاستوديو سيخرج عنه مفاجأة فنية عظيمة لجمهورهما.


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