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قطع طريق بلطيم وإشعال النيران فى إطارات السيارات بكفر الشيخ

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قطع طريق بلطيم وإشعال النيران فى إطارات السيارات بكفر الشيخ قطع طريق بلطيم وإشعال النيران فى إطارات السيارات بكفر الشيخ
قطع أهالى قرية سوق الثلاثاء" الربع" التابعة لمركز البرلس، رافد الطريق الدولي الساحلي الواصل بين مدينة بلطيم وبرج البرلس وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات ومنعوا المرور، احتجاجا على إطلاق أحد أبناء مدينة بلطيم النيران على منازلهم الواقعة على رافد الطريق الدولى وفراره هارباً ومن معه، دون حدوث إصابات بين الأهالى.

جاء ذلك على خلفية خلاف قديم بين "ع.م" 45 سنه عاطل من مدينة بلطيم وعدد من أهالى سوق الثلاثاء في واقعة اختطاف أحد أبناء بلطيم منذ حوالى ثلاث سنوات، وتوجه لقرية سوق الثلاثاء ومن معه وأطلقوا أعيرة نارية على المنازل دون أن يصاب أحد من أهالى القرية، لكن الأعيرة أحدثت علامات فى عدد من السيارات والمنازل الواقعة على رافد الطريق الدولي الساحلي "حسب شهود عيان".

وتوجه عدد من القيادات الأمنية لرافد الطريق الدولى، محاولين إنهاء قطع الأهالى الطريق الدولى بوعد إلقاء القبض على المتهم .
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