مختار نوح: مبادرة" 6 إبريل" تسعى لإعادة الإخوان للمشهد السياسى

قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هجوم الجماعة على حركة 6 إبريل يؤكد أن التنظيم ليس لديه حاسة الوقت المناسب للرد على المبادرات، موضحا أن 6 إبريل تسعى لإعادة الإخوان للمشهد السياسى عبر المبادرة التى طرحتها لكن الجماعة لا تفكر فى شئ سوى عودة محمد مرسى فقط.

وأضاف نوح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان دائما ما تكون رد فعل ولا تكون الفعل ذاته، وهجومهم على الحركة سيساهم فى خسارة جميع حلفاءهم ومن يسعون لخدمتهم، وسيساهم بشكل كبير فى عزلة جماعة الإخوان.

كان عصام عبد الشافى، القيادى بجماعة الإخوان، وحزب الحرية والعدالة المنحل، قد شن هجوما عنيفا على حركة 6 إبريل، واصفا مبادرتها الأخيرة للحوار بين كل الأطراف قبل ذكرى 25 يناير بـ"الخنوع".

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