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قوات "البيشمركة" تصد هجوما لمسلحى "داعش" جنوب سد الموصل

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قوات "البيشمركة" تصد هجوما لمسلحى "داعش" جنوب سد الموصل قوات "البيشمركة" تصد هجوما لمسلحى "داعش" جنوب سد الموصل

>تصدت قوات "البيشمركة" الكردية لهجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابى، مساء السبت جنوب سد الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق، مما أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم.

وقال مصدر عسكرى كردى إن مسلحى داعش هاجموا جبهات قوات "البيشمركة" فى قريتى القادسية وشندخا جنوب سد الموصل، مشيرا إلى أن عناصر داعش تركوا عددا من جثث قتلاهم فى أرض المعركة.

على صعيد آخر، عثرت قوات "البيشمركة" فى قضاء سنجار فى محافظة نينوى على خمس مقابر جماعية تضم رفاة أيزيديين فى مناطق متفرقة من القضاء، وقال مسؤول مركز تنظيمات سنجار للاتحاد الوطنى الكردستانى جميل خضر فى تصريح صحفى إن البيشمركة عثرت على مقابر تضم رفاة الأيزيديين: الأولى فى منطقة صولاغ وتضم رفاة نحو 76 من الشباب والنساء والأطفال وهم من أهالى قرية كوجو.

وأشار إلى أن المقبرة الثانية تقع فى منطقة صولاغ أيضاً وتضم رفاة نحو 60 شخصا وهم من أهالى قرية كوجو، والمقبرة الثالثة تقع فى منطقة "قلياميركا" وتضم رفاة نحو 86 شخصا، والمقبرة الرابعة تقع شمال غرب معسكر سنجار ولم يعرف عدد مابها من رفاة.

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