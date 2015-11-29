بالصور..مسيرة لـ"جامعة بنها" على الممشى السياحى بشرم الشيخ لتنشيط السياحة

نظم أعضاء وأساتذة وطلاب جامعة بنها مسيرة حاشدة بمدينة شرم الشيخ، مساء أمس السبت، ضمن فعاليات مبادرة جامعة بنها لتنشيط ودعم السياحة، حيث يعقد مجلس الجامعة جلسته الدورية بمدينة السلام بهدف التقليل من حدة أزمة السياحة بالمدينة بعد حادث الطائرة الروسية.

وتقدم المسيرة الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، والدكتور سليمان مصطفى، وهشام أبوالعنيين نائب رئيس الجامعة، والدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية، وعمداء ووكلاء الكليات، ووفد من العاملين بالجامعة، وإتحاد الطلاب.

وشهدت المسيرة عروضا لفرق الفنون الشعبية قدمها منتخب الجامعة وسط تفاعل ومشاركة من أبناء المدينة والعاملين بها وبعض السياح الأجانب والعرب الذين حرصوا على المشاركة فى الفاعلية للتأكيد على أن شرم الشيخ هى مدينة السلام، وأنها أمنة تماما داعين السياح للعودة من جديد لإحياء السياحة بشرم الشيخ.

وطافت المسيرة شوارع خليج نعمة والشارع التجارى وتجاوب معها أصحاب المحلات والبازارت الذين أكدوا أنهم يعيشون فى أزمة حقيقية تحتاج لتدخل عاجل لتعويض الخسائر التى لحقت بهم جراء الأزمة وخاصة مع قرب موسم أعياد الكريسماس.

ومن جانبه، أكد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها فى تصريحات صحفية، على هامش المسيرة ضرورة أن تتبنى مختلف الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة مثل هذه المبادرات لإنعاش حركة السياحة الداخلية للمدينة للحد من أزمة السياحة الاجنبية التى تشهدها بعد الأحداث الاخيرة.

وقال شمس الدين، أن هذه الزيارات تمثل علاج مؤقت لمساندة السياحة المصرية لحين انتهاء الأزمة، داعيا الأسر المصرية المقيمة فى الخارج لقضاء أجازات الكريسماس داخل المدن السياحية المصرية ومنها شرم الشيخ.



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