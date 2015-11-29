أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مسيرة حاشدة لمرشح "المصريين الأحرار" بدائرة "السنطة" فى الغربية

Google+ Print
مسيرة حاشدة لمرشح "المصريين الأحرار" بدائرة "السنطة" فى الغربية مسيرة حاشدة لمرشح "المصريين الأحرار" بدائرة "السنطة" فى الغربية
نظمت حملة محمد السيد عامر مرشح حزب المصريين الأحرار بجولة الاعادة بالدائرة التاسعة فى محافظة الغربية ، ومقرها مركز السنطة مساء أمس السبت ، مسيرة حاشدة طافت قرى المركز بمشاركة الآلاف من أهالى الدائرة.

يذكر أن مرشح المصريين الأحرار يخوض جولة الإعادة فى دائرة السنطة والمخصص لها مقعدين وينافس فى الدائرة ، 3 آخرين هم : محمد بدراوى عوض ، مرشح حزب الحركة الوطنية ، وعامر الشوربجى ، مرشح مستقبل وطن ، وفتحى ندا مرشح مستقل .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365