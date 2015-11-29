مسيرة حاشدة لمرشح "المصريين الأحرار" بدائرة "السنطة" فى الغربية

نظمت حملة محمد السيد عامر مرشح حزب المصريين الأحرار بجولة الاعادة بالدائرة التاسعة فى محافظة الغربية ، ومقرها مركز السنطة مساء أمس السبت ، مسيرة حاشدة طافت قرى المركز بمشاركة الآلاف من أهالى الدائرة.

يذكر أن مرشح المصريين الأحرار يخوض جولة الإعادة فى دائرة السنطة والمخصص لها مقعدين وينافس فى الدائرة ، 3 آخرين هم : محمد بدراوى عوض ، مرشح حزب الحركة الوطنية ، وعامر الشوربجى ، مرشح مستقبل وطن ، وفتحى ندا مرشح مستقل .

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